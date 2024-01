Evropski poslanci pozvali k ukrepanju proti Madžarski

Evropski parlament je v danes sprejeti resoluciji pozval k ukrepanju v okviru postopka proti Madžarski v skladu s 7. členom pogodbe EU, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic članici. Poslanci so se zavzeli tudi za ponovno preučitev odločitve evropske komisije, da Madžarski odmrzne okoli deset milijard evrov kohezijskih sredstev.

Evropski poslanci so danes s 345 glasovi za, 104 proti in 29 vzdržanimi potrdili resolucijo o Madžarski in zamrznjenih evropskih sredstvih, namenjenih tej državi. Med tremi evropskimi poslanci iz vrst EPP, ki so glasovali proti, sta dva iz Slovenije, Romana Tomc in Milan Zver. EPP je sicer glasovala za resolucijo, tudi Ljudmila Novak, Franc Bogovič pa se je vzdržal.

V resoluciji so evropski svet in države članice pozvali, naj ukrepajo v okviru 7. člena pogodbe EU in ugotovijo, ali je Madžarska resno in vztrajno kršila vrednote Unije. Člen predvideva, da lahko evropski svet, v katerem so voditelji držav članic, na predlog tretjine članic ali komisije in po odobritvi parlamenta soglasno ugotovi obstoj kršitev evropskih vrednot, ki jih je zagrešila posamezna država. Ob sprejetju te ugotovitve lahko nato svet EU, v katerem se sestajajo predstavniki članic, s kvalificirano večino zamrzne nekatere njene pravice, vključno z glasovalnimi.

Evropska komisija naj ponovno premisli

Poslanci so v resoluciji izrazili tudi obžalovanje in zaskrbljenost nad odločitvijo evropske komisije, da Madžarski odmrzne 10,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Pozvali so jo, naj svojo odločitev znova preuči. Med drugim naj zaprosi za analizo pravne službe evropskega parlamenta, da bi lahko pred Sodiščem EU preverili zakonitost odločitve Bruslja o odmrznitvi sredstev Madžarski.

Parlament je pri tem opozoril na možnost uporabe različnih pravnih in političnih ukrepov, če komisija kljub neizpolnjevanju pogojev izplača sredstva.

O tem so že v sredo razpravljali s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki jim je zagotovila, da je Madžarska izpolnila vse pogoje za izplačilo 10,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Poudarila je, da bo okoli 20 milijard evrov evropskih sredstev, do katerih Budimpešta še nima dostopa, sproščenih, ko bo izpolnila vse pogoje.

V danes sprejeti resoluciji se sicer evropski poslanci sprašujejo še, ali je Madžarska sposobna verodostojno opraviti nalogo predsedovanja svetu EU, ki jo čaka v drugi polovici leta.

V luči napovedi predsednika evropskega sveta Charlesa Michela, da bo kandidiral na junijskih volitvah v evropski parlament in tako morda predčasno zapustil položaj, pa so pozvali, naj članice poiščejo rešitev, da vodenja evropskega sveta ne bo prevzel premier predsedujoče države. Če bi Michel odstopil julija, bi bil to madžarski premier Viktor Orbán.