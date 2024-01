Viktorju Orbánu Bruselj še ne more do živega

V nadaljevanju preberite:

Tudi po še eni razpravi­ evropskega­ parlamenta o ­Madžarski in resoluciji, ki bo sprejeta jutri, Viktor Orbán ne bo v večjih težavah. Pomembne odločitve so v rokah držav članic in evropske komisije, ki so v odnosu do madžarskega premiera tradicionalno pazljive.

Za države članice je prvi cilj spraviti pod streho financiranje Ukrajine do leta 2027. Vredno bi bilo 50 milijard evrov. Orbán ga je decembra blokiral. Predvideno je, da bo rešitev pod streho na izrednem vrhu EU čez dva tedna. Če ne bo rešitve, je preostalih 26 držav pripravljenih sprejeti financiranje Ukrajine brez Madžarske.