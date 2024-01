Jedrska opcija proti Orbánu še ni delovala

V nadaljevanju preberite:

V evropskem parlamentu v predvolilnem ozračju pritiskajo na madžarskega premiera Viktorja Orbána. Na mizi plenarnega zasedanja v Strasbourgu je predlog, da bi pozvali k zaostritvi postopka proti Budimpešti po 7. členu zaradi nespoštovanja vrednot Evropske unije, ki lahko pripelje do zamrznitve glasovalnih pravic.

O 7. členu v evropskem parlamentu veliko in goreče razpravljajo, toda države članice, ki imajo vse niti v rokah, so veliko bolj zadržane in pazljive. Tako v postopku, ki so ga parlamentarci uvedli že v prejšnjem sklicu, septembra 2018, ko je še veljal, za jedrsko opcijo ni bilo napredka