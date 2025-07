Evropsko orožarsko podjetje kljub sankcijam prodaja bombe Izraelu

Kljub temu da je britanska vlada delno ustavila izvoz orožja v Izrael, preiskava časopisa The Guardian razkriva, da ključni deli bomb, uporabljenih v Gazi, prihajajo iz ZDA, a dobički gredo skozi MBDA UK.

MBDA, največji evropski proizvajalec raket, preko svoje ameriške podružnice MBDA Inc., s sedežem v Alabami, proizvaja t. i. krila za bombe GBU-39. Gre za vodena letalska streliva, ki jih proizvaja Boeing in so bila množično uporabljena v izraelskih zračnih napadih. Krila omogočajo, da bomba drsi proti cilju z visoko natančnostjo.

Novinarji Guardiana so našli 24 primerov napadov s civilnimi žrtvami, v katerih so bile uporabljene rakete GBU-39. V vsaki izmed teh so bile žrtve tudi otroci. Večina napadov je potekala ponoči, brez predhodnjih opozoril, napadene pa so bile šole in zavetišča tistih, ki so bežali pred vojno.

V 24 preučenih primerih so izraelske oblasti šestnajstkrat napadle šole. FOTO: Eyad Baba/Afp

Skupno je v preiskovanih 24 primerih umrlo več kot 500 ljudi, od tega vsaj 100 otrok, šestnajstkrat so izraelske oblasti napadle šole.

Rakete GBU-39 v Izrael preko programa vojaške pomoči pošiljajo ZDA. Rakete ZDA kupijo neposredno od podjetja Boeing, od začetka Izraelove agresije jih je bilo odposlanih več kto 4800.

Sankcije so zaradi razvejanosti podjetij neuporabne

Za podjetja MBDA Inc., ki proizvaja krila, ni javno vidnih financ in dobičkov. Celotna združba MBDA pa je leta 2024 ustvarila tri in pol milijarde prihodkov.

Čeprav je proizvodnja komponent potekala v ZDA, se prihodki ameriške podružnice prelivajo v britanski oddelek MBDA UK s sedežem v Hertfordshiru. Od tam se dobički prenesejo na matično skupino MBDA s sedežem v Franciji, ki je v lasti treh evropskih velikanov obrambne industrije: BAE Systems (Velika Britanija), Airbus (Francija) in Leonardo (Italija). Leta 2024 je skupina razdelila več kot 400 milijonov evrov dividend svojim delničarjem.

Britanski zunanji minister David Lammy je septembra 2024 začasno ustavil 29 izvoznih dovoljenj za orožje, s katerim bi Izrael lahko kršil mednarodno humanitarno pravo. Vendar prepoved velja le za izvoz iz Velike Britanije, ne pa tudi za delovanje povezanih podjetij v tujini, kot je MBDA Inc. v ZDA.

Britanski zunanji minister David Lammy je začasno ustavil 29 izvoznih dovoljenj za orožje, vendar prepoved velja le za izvoz iz Velike Britanije. FOTO: Roslan Rahman/Afp

Podjetje MBDA je za Guardian potrdilo, da ima pogodbo z Boeingom za dobavo kril za GBU-39 in zatrdilo, da deluje »v skladu z vsemi veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi zakonodajami glede izvoza orožja v državah, kjer posluje«. Kljub temu se porajajo resni pomisleki o etični odgovornosti podjetja v času oboroženega konflikta.

Strokovnjaki opozarjajo, da je dobavna veriga za orožje, kot je GBU-39, izjemno razvejana, kar omogoča podjetjem, da se izognejo omejitvam posameznih držav. Čeprav britanska vlada nima zakonskih vzvodov za ustavitev izvoza iz ameriških tovarn, lahko podjetja sama izberejo etično držo. Organizacije, kot je Campaign Against the Arms Trade, pozivajo k prodaji ameriške podružnice ali vsaj k prostovoljni prekinitvi sodelovanja pri oskrbi izraelske vojske.

Genocid se nadaljuje, ker je dobičkonosen

V poročilu posebne poročevalke ZN za človekove pravice v zasedenih palestinskih ozemljih, Francesce Albanese, je bilo poudarjeno, da je vojna v Gazi za številna podjetja postala donosna. »Zmeraj bolj je jasno, zakaj se genocid nadaljuje: ker je za marsikoga dobičkonosen,« je zpisala. Čeprav MBDA in Boeing v poročilu nista neposredno omenjena, Albanese opozarja, da so tovrstne ugotovitve šele »vrh ledene gore«.

Podjetja naj bi po smernicah ZN izvajala redno skrbno presojo vpliva na človekove pravice in svojo dejavnost prilagodila razmeram v času spopadov. V svojem kodeksu etike MBDA izrecno navaja »zavezanost preprečevanju neposrednih in posrednih negativnih vplivov na človekove pravice.« Kljub temu podjetje za Guardian ni želelo pojasniti, ali je razmišljalo o prodaji ameriške enote ali prenehanju sodelovanja v dobavi komponent za izraelske oborožene sile.

V luči konflikta in vse glasnejših mednarodnih pozivov k odgovornosti podjetij je vprašanje etične drže korporacij, kot je MBDA, vse bolj pereče. Čeprav delujejo znotraj zakona, je delovanje znotraj višjih etičnih standardov vprašljivo.