Evropsko sodišče za človekove pravice odredilo izpustitev Navalnega

Evropsko sodišče za človekove pravice je danes Rusiji odredilo, naj takoj izpusti opozicijskega politika, saj da je njegovo življenje v zaporu ogroženo.Navalni, eden najglasnejših kritikov ruskega predsednika, je bil sredi januarja pridržan takoj po vrnitvi v domovino iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom novičok.»Sodišče je odločilo, da naloži vladi Rusije izpustitev pritožnika. Ta ukrep začne veljati takoj,« so sporočili iz Strasbourga. Dodali so, da so v sodbi upoštevali »naravo in obseg tveganja za življenje pritožnika«.Sodišče je navedlo, da je Rusija v svojem zagovoru vztrajala, da je Navalni zaprt v primerno varovanem objektu in da je njegova celica pod video nadzorom.Navalni je v pritožbi, ki jo je vložil 20. januarja, trdil, da takšna ureditev ne more zagotoviti zadostnih varoval za njegovo življenje in zdravje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.44-letnemu Navalnemu je sodišče po vrnitvi v Rusijo pogojno kazen, na katero je bil obsojen leta 2014, spremenilo v tri leta in pol zapora. Odločitev je sprožila obsodbe v mednarodni skupnosti.Ruski minister za pravosodjeje za rusko tiskovno agencijo Interfax dejal, da so zahteve ESČP »nerazumne in nezakonite« ter predstavljajo »jasno in grobo vmešavanje« v ruski pravosodni sistem. Po ruski zakonodaji ni pravne podlage za izpustitev Navalnega, je še pojasnil.