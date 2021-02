Facebook odpravlja blokado novičarskih vsebin v Avstraliji

Vlada je o zakonu, ki je bil obravnavan kot možen testni primer za ureditev na svetovni ravni, razpravljala v senatu, potem ko je bil prejšnji teden sprejet v spodnjem domu.

Facebook je Avstralcem prejšnji teden blokiral ogled in deljenje novičarskih vsebin, zmeda na avstralskih Facebookovih straneh je bila velika. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Facebook je zatrdil, da je bil prisiljen blokirati avstralske novice kot odgovor na predlagano zakonodajo. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Po tem, ko je spletni velikan Facebook prejšnji četrtek uresničil grožnje in uporabnikom v Avstraliji blokiral ogled in deljenje novičarskih vsebin , je zdaj napovedal, da bo uporabnikom v prihodnjih dneh ponovno omogočil ogled in deljenje vsebin, piše BBC. Facebook je sicer poleg blokiranja vsebin uporabnikom po svetu onemogočil dostop do novic avstralskih medijskih hiš.Do blokiranja novic Avstralcem s strani Facebooka je prišlo zaradi spora glede predlaganega zakona, ki bi svetovnim spletnim velikanom, med njimi Facebooku in Googlu, naložil obveznost plačevanja medijskih vsebin, ki jih povzemajo in razširjajo po svojim omrežjih in brskalnikih ter jih po tem uporabniki delijo po teh omrežjih.Avstralski finančnikje dejal, da mu je šef Facebookav pogovoru dejal, da bi se lahko prepoved izničila v prihodnjih dneh. Kot je dejal Frydenberg, bo zakon treba spremeniti in dodal, da je Facebook z Avstralijo ponovno vzpostavil prijateljstvo.Namen vladnega kodeksa novic je vzpostaviti »pravičnejši« postopek pogajanj med tehnološkimi velikani in medijskimi hišami oziroma novičarskimi podjetji glede vrednosti novic. Z novo zakonodajo poskuša avstralska vlada pomagati tamkajšnjim medijskim hišam, ki se tudi zaradi množičnega brezplačnega deljenja njihovih vsebin na družbenih omrežjih spopadajo z vedno hujšimi finančnimi težavami.Zakonodaji pa sta močno nasprotovala predvsem Facebook in Google z besedami, da zakon ne upošteva oziroma ne razume delovanje spleta. Facebook je dejal, da mu novice prinašajo le malo komercialne koristi.Tehnološki gigant je po slabem tednu omehčal svoja prepričanja. Kot so sporočili iz Facebooka, so jih umirili nedavni pogovori z vlado. Ta je v prihodnje pojasnila, da bodo lahko spletni velikani ohranili možnost odločanja, ali se novice pojavljajo na Facebooku, tako da ne bodo samodejno predmet prisilnih pogajanj, je, kot navaja BBC, pojasnil, podpredsednik svetovnih partnerskih novic pri Facebooku. »Dogovorili smo se, da bomo lahko podpirali medije oz. medijske hiše, za katere se odločimo, vključno z malimi in lokalnimi mediji.« Facebook sicer že ima svoj izdelek 'showcase', prek katerega plačuje medijskim organizacijam takso za prikazovanje svojih zgodb na platformi.Tudi Google je zagrozil, da bo umaknil svoji primarni iskalnih iz Avstralije, vendar se je pred kratkim dogovoril za posel z lokalnimi medijskimi podjetji. Facebookova prepoved je sicer pretekli teden napolnila naslovnice medijev in ogrozila tudi svoj ugled, med drugim s tem, kot je najprej omejila tudi nekatere strani vladnih zdravstvenih in nujnih služb