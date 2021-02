Facebook blokiral tudi nenovičarske strani, pustil pa teoretike zarot

Preširoka definicija novičarskih strani

Nasprotniki ukrepov in cepljenja ostajajo

Avstralski premier Scott Morrison vztraja pri novi zakonodaji, ki bo spletnim velikanom naložila plačevanje novičarskim vsebin. FOTO: Issei Kato/Reuters

Avstralski Facebook vztraja pri blokadi ogledov in deljenja novičarskih vsebin v Avstraliji kot odgovoru na prizadevanja avstralske vlade, da bi sprejela zakonodajo, po kateri bi ta in drugi spletni velikani medijskim hišam morali plačevati za njihove avtorske vsebine, ki se delijo na teh omrežjih. Toda pri tem dela celo vrsto napak in neupravičeno blokira tudi strani, ki nimajo zveze z nov​inarstvom, po drugi strani pa pušča nedotaknjene skupine teoretikov zarot, proticepilcev in skrajnih desničarjev, poroča danes The Guardian.​Zmeda na avstralskih Facebookovih straneh je velika. Z vseh strani prihajajo pritožbe tistih, ki jim je ta velikan neupravičeno blokiral račune. Med njimi so zdravstvene ustanove, vladne službe, strani za podporo žrtvam družinskega nasilja ... Tudi pogrebnemu podjetju Picaluna so blokirali račun, češ da objavljajo »zgodbe«, je Guardianu potožil direktorTežava pri tem je, da je služba za podporo uporabnikom zelo neodzivna in počasna in da traja od nekaj dni do enega tedna, da prizadetim uporabnikom uspe prepričati pristojne, da so jih blokirali neupravičeno.Nekaterim tako blokiranim uporabnikom so pri Facebooku razlagali, da so kot merilo za blokado uporabili definicijo novic in novičarstva, kot je ta opredeljena v predlogu avstralskega zakona, s katerim se pri Facebooku ne strinjajo., ki pomaga urejati skupino direktorjev avstralskih lokalnih skupnosti pri Facebooku, pravi, da se pri FB zavedajo težave in da sestavljajo seznam neupravičeno blokiranih računov.Medtem ko so neupravičeno blokirani številni splošno koristni računi, pa na avstralskem facebooku ostajajo nedotaknjeni računi, na katerih se širijo dezinformacije o koronavirusu, teorije zarote in stališča skrajne desnice, opozarja Guardian. Tako je na youtubu in facebook straneh še vedno mogoče spremljati skupino s sedem tisoč člani, ki trdi, da je bil pokol v Port Arturju leta 1996 s 35 mrtvimi insceniran in da ga v resnici sploh ni bilo. (Takrat jev dveh dneh z avtomatskim orožjem pobil petintrideset ljudi in jih približno toliko še ranil in za to dobil petintrideset dosmrtnih zapornih kazni brez možnosti pomilostitve. Pokol velja za največji pokol v zgodovini Avstralije, ki ga je izvedel posameznik.)​Neovirano je po četrtkovi blokadi novičarskih strani svoje delo na facebooku nadaljeval tudi samozvani »novinar«, ki je pomemben člen rastočega gibanja nasprotnikov protikoronskih ukrepov in cepljenja in je v preteklosti nekaj časa imel prepoved uporabe facebooka zaradi sovražnega govora.Avstralska vlada se medtem pogaja s Facebookom in njegovim ustanoviteljema vztraja pri sprejetju zakona o obveznosti plačevanja novičarskih vsebin. Premierpravi, da ne bodo odstopili. »Samo to bi rad rekel Facebooku: Tu je Avstralija, in če hočete tu delati posel, boste delali po naših pravilih. To je razumen predlog in z veseljem se bomo pogovarjali o tehnični izvedbi te zakonodaje, tako kot smo se z Googlom, s katerim smo prišli do pametne rešitve. A blokiranje strani kot grožnja, kar se je to zgodilo v četrtek ... Vem, kako Avstralci reagirajo na takšna izsiljevanja, in menim, da to ni bila dobra poteza Facebooka.«