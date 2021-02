Facebook uresničil grožnje in Avstralcem izključil novičarske vsebine

Google je že sklenil pogodbe s tremi največjimi avstralskimi medijskimi hišami. FOTO: Alain Jocard/Afp

Spletni velikan Facebook je danes uresničil svoje grožnje in uporabnikom v Avstraliji blokiral ogled in deljenje novičarskih vsebin, pa tudi uporabnikom po vsem svetu je onemogočil dostop do novic avstralskih medijskih hiš. To je njihov odgovor na vztrajanje avstralske vlade in parlamenta, da do konca izpeljejo postopek sprejemanja novega zakona, ki bo svetovnim spletnim velikanom v Avstraliji naložil obveznost plačevanja medijskih vsebin, ki jih povzemajo in razširjajo po svojih omrežjih in brskalnikih in ki jih po teh omrežjih delijo njihovi uporabniki, poroča danes BBC.​Toda vlada in parlament bosta vztrajala pri zakonu, ki ga je včeraj avstralski spodnji dom že potrdil, danes pa se bo razprava o njem nadaljevala. Facebookovo potezo so v vladi označili kot dokaz o »velikanski tržni moči teh digitalnih omrežnih velikanov«.»Njihova poteza je bila nepotrebna in napačna, škodila bo njihovemu ugledu v Avstraliji,« je dejal avstralski finančni minister. Premierpa je pozneje izjavil, da Facebook ne bo ustrahoval Avstralije, da je njihova poteza ošabna in prinaša razočaranje. Veliko vznemirjenja in nejevolje je blokada povzročila tudi med samimi uporabniki – Facebook vsak mesec uporablja kar okrog sedemnajst milijonov Avstralcev.Z novo zakonodajo poskuša avstralska vlada pomagati tukajšnjim medijskim hišam, ki se tudi zaradi množičnega brezplačnega deljenja njihovih vsebin na družbenih omrežjih spopadajo z vedno hujšimi finančnimi težavami. Vsi avstralski tiskani mediji so od leta 2005 izgubili kar 75 odstotkov prihodkov od oglasov, marsikatera manjša medijska hiša je zaradi tega tudi že propadla, medtem pa spletni velikani kujejo velikanske dobičke.A pri Facebooku in Googlu, ki sta najbolj na udaru nastajajoče nove avstralske zakonodaje, trdijo, da avstralska vlada ne razume prav delovanja spleta, če hoče, da ponudniki za vsebine plačujejo medijskim hišam. Te vendar same preko svojih računov nalagajo te vsebine in tako privabljajo bralce na svoje spletne strani. »Zakaj bi morali mi plačevati medijskim hišam vsebine, za katere nismo prosili in jih nismo naročili?« so pri avstralskem Facebooku zapisali v izjavi za javnost ob začetku blokade.A Google, ki je pred nedavnim prav tako kot Facebook grozil z blokado ogleda in deljenja avtorskih novičarskih vsebin, je medtem že popustil in je v teh dneh podpisal pogodbe o plačevanju vsebin s tremi največjimi avstralskimi medijskimi hišami. Prav včeraj pa se je sporazumel o plačevanju vsebin tudi s celotnim svetovnim medijskim imperijem ameriškega medijskega mogotca avstralskega roduTudi Facebook očitno igra dvojno igro, saj je prav finančni minister Frydenberg izjavil, da se tudi Facebook z medijskimi hišami v Avstraliji že pogaja o plačilih. »Zakon bomo potrdili, ker hočemo, da spletni velikani medijskim hišam plačajo za avtorske vsebine. Oči vsega sveta so uprte v to, kar se dogaja pri nas in z zadnjo potezo je Facebook Avstralcem in svetu povedal, da na njihovih platformah več ne bodo našli vsebin, ki jih v verodostojnih medijskih hišah ustvarjajo profesionalni novinarji v skladu z uredniškimi politikami, ki temeljijo na preverjanju dejstev in na resnici.«