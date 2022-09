Fajon: Odpoklic je nujen ukrep, če želimo zaščititi zunanjepolitične interese

Slovenski predsednik Borut Pahor se je po telefonskem pogovoru s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom odločil, da glede na vse okoliščine podpiše ukaz o odpoklicu veleposlanika Toneta Kajzerja. Izrazil pa je nezadovoljstvo, ker je vlada sprejela sklep o odpoklicu brez predhodnega posvetovanja z njim ter opozoril na vprašanje sorazmernosti predlaganega ukrepa oz. doslednosti takega ukrepanja v vseh podobnih primerih, so sporočili iz njegovega kabineta. Ob robu splošne razprave generalne skupščine OZN, ki se je udeležuje v New Yorku, je nezadovoljstvo, da pred odločanjem vlade z njim ni bilo opravljeno nobeno posvetovanje o tej zadevi, izrazil tudi zunanji ministrici Tanji Fajon.

Šefica slovenske diplomacije je zadevo komentirala slovenskim novinarjem: »Drži, s predsednikom Pahorjem sva se pogovarjala o celi situaciji, seznanila sem ga s podrobnostmi predčasnega odpoklica veleposlanika. Do zdaj ni bilo prave priložnosti, jaz sem prejšnji teden seznanila vlado. Veleposlanik Kajzer je kršil zakon o zunanjih zadevah z nepooblaščenim ravnanjem z depešo, ni zaščitil tudi samega prostora, pisarne, tehnologije. Več kršitev je bilo tudi pravilnika o varovanju tajnih podatkov, tako da je predčasen odpoklic veleposlanika nujen ukrep, če želimo zaščititi zunanjepolitične interese Slovenije in pa seveda našo diplomatsko službo.«

Veleposlanika je osebno obvestila, je povedala, in obžalovala, da sta se srečala v takšni situaciji. Zahvalila se mu je za sodelovanje, saj se konec meseca vrača v Ljubljano. »Zagotovo bomo našli priložnost za dobro sodelovanje vnaprej. Je pa predsednik Pahor izrazil predvsem zaskrbljenost zaradi samih postopkov, ne zaradi našega dela, ker nimamo sistemsko urejenega dela, v katerem bi bil tudi on bil predčasno seznanjen z odpoklicem, kar ga je zmotilo, ampak na koncu se je seveda strinjal z našimi ugotovitvami in predčasni odpoklic tudi podpisal.«

Ali razmišlja o spremembah postopka odpoklica, tako da bo udeležen tudi predsednik ali predsednica države? »Zagotovo bi bilo lažje pri takšni težki odločitvi, predčasni odpoklic veleposlanika ni ne za ministra ne za vrh države enostaven, nenazadnje tudi za veleposlanika samega. Zato sva se pogovarjala o možnosti, kako bi bolje uredili, da bi bil predsednik države bil lahko predčasno seznanjen. Pogovorila sta se tudi s predsednikom vlade, to je bila soglasna odločitev vlade, in po pogovoru se je predsednik odločil, kot ste obveščeni.«

Tanja Fajon je zanikala, da bi že imela v mislih naslednika ali naslednico na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu. »Ne, absolutno ne, to so dolgotrajnejši postopki. Seveda bomo morali čim prej razmisliti o odpravniku poslov, ali bo kdo iz Ljubljane, ali bo kdo na veleposlaništvu, zdaj bo časa za razmislek, prav veliko pa ne, saj gre za pomembno mesto. Bomo pa verjetno odprli tudi postopek za razpis novega veleposlanika, vendar to pomeni daljše obdobje, mi pa odpravnika poslov potrebujemo zdaj.«

Tone Kajzer. FOTO: MZZ

Fajonova se morebitne interpelacije ne boji

Povedala je, da veleposlanik sam ni govoril o kršitvah. »V konzultacijah sam ni govoril o kršitvi, vsi postopki, ki smo jih imeli znotraj hiše, pa so potrdili, tudi s sistemom varovanja, kdo je dostopal pod njegovim imenom do te depeše, gre za nepooblaščeno ravnanje veleposlanika, v primeru, da je dostopal ali ne. Tudi če ne bi dostopal, je dopustil, da je nekdo uporabil njegov naslov in računalnik.«

Kaj meni o interpelaciji, ki jo napoveduje opozicija? »Interpelacije se ne bi bala, ker bi imela priložnost pojasniti ozadje, meni je v interesu, da ščitim pravilnik in zakon o diplomaciji, predvsem pa tudi vse zaposlene in interes Slovenije. Če bi takšna interpelacija prišla, bi z veseljem odgovarjala na vsa vprašanja in očitke, tako da me preseneča, da se to ni zgodilo. Očitno ni bilo zadosti trdnih dokazov za samo vsebino.«

O kandidaturi za nestalno članico v varnostnem svetu OZN

Slovenska diplomacija bo v New Yorku predstavila slovensko kandidaturo za nestalno članico v varnostnem svetu OZN. »Ta teden potekajo zelo intenzivni pogovori,« je povedala zunanja ministrica. »Prvič po pandemiji se srečuje svetovni vrh, težke teme so na agendi, vsi globalni izzivi, ki so močno načeli tudi organizacijo kot tako. Pogovarjamo se o podnebnih spremembah, o rušitvi svetovnega reda, mednarodnega prava, o vojni v Ukrajini, spreminjajo se geostrateška razmerja. Vse to so veliki skupni izzivi in tudi Slovenija v teh razpravah zelo aktivno sodeluje, oba s predsednikom države sva tu.«

Tanja Fajon poudarja pomen kandidature Slovenije za nestalno članico v varnostnem svetu Združenih narodov. »Slovenija si bo poskušala kot majhna država prizadevati za gradnjo mostov zaupanja, za manj obremenjenosti kot velike države, iščemo zaveznike zlasti med enako mislečimi državami, predvsem pa zaveznike med tistimi, ki spoštujejo pravo in pa si želijo biti na strani mirovnikov. Tako da zdaj veliko sestankov, jaz mislim, da bo teden izjemno naporen, predstavili bomo kandidaturo celotni diplomatski skupnosti in jaz upam, da bomo pri tej aktivnosti kot cela Slovenija, kot naš skupni projekt, uspešni.«

»Zavedam se, da je naša protikandidatka Belorusija«

Kako zagovarja slovensko kandidaturo za nestalno članico v varnostnem svetu OZN? »Vsakemu sogovorniku in sogovornici povem, da je Slovenija majhna, ampak zelena država z veliko vode, z vodno diplomacijo, poudarjam vse te izzive, ki so skupni, ne samo v Sloveniji in v Evropi, ampak afriški celini, ko gre za zeleno prihodnost, ko gre za zagotavljanje obnovljivih virov energije, za boj proti podnebnim spremembam, za pomoč in razumevanje med majhnimi državami, ko se bijejo konflikti ali se ruši svetovna ureditev. Vse to lahko Slovenija prinese v varnostni svet, mi imamo svoje izkušnje in si želimo te izkušnje zagovarjati,« je povedala.

»Zavedam se, da je naša protikandidatka Belorusija in da marsikdo čuti, da gre za tekmo med Zahodom in Vzhodom oziroma med demokracijo in državo, ki stoji na strani agresorja. Vendar si ne želim Slovenije predstavljati v tem kontekstu, ampak kot državo, ki bo v varnostnem svetu zagovarjala zdravo ravnovesje ter spoštovala pravo in človekove pravice, kar je Slovenija v tej organizaciji vsa leta tudi počela.«

Kot ministrica v ospredje postavlja tudi žensko, feministično zunanjo politiko skozi ženske v mirovnih procesih. Pred večerjo vseh ministric članic OZN je govorila o močni vezi, ki jih druži, »ne samo ko gre za vprašanje enakosti, v vsaki vojni, v vsaki krizi so ženske in deklice najbolj prizadete. Če imamo moč, če smo opolnomočene, lahko ženske veliko naredimo, ko gre za ali za mirovne procese ali za podnebne spremembe. Tu čutim močno vez, kjer lahko tudi veliko prispevam kot ministrica.«