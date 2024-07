FBI napad na Trumpa obravnava kot poskus atentata (VIDEO)

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je potrdil, da je šlo pri sobotnem napadu na predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa za poskus atentata. Imena napadalca, ki je bil ubit, še niso razkrili, šlo pa naj bi za osamljenega strelca. Poleg napadalca je umrla še ena oseba, dve sta bili huje ranjeni.

»To noč se je zgodil poskus atentata na nekdanjega predsednika Trumpa,« je dejal predstavnik FBI Kevin Rojek na novinarski konferenci.

Predstavniki tajne službe in FBI so na skupni novinarski konferenci v podeželskem kraju Butler v Pensilvaniji povedali, da še niso pripravljeni razkriti podrobnosti o atentatorju ali njegovem motivu, ker preiskava še poteka. Povedali pa so, da ni dokazov, da bi šlo za kaj drugega kot osamljenega strelca.

»Ni razloga za to, da bi verjeli, da še obstaja kakršna koli nevarnost,« je dejal predstavnik pensilvanijske policije.

»Pripadniki tajne službe so napadalca ustrelili in je umrl,« pa je povedal tiskovni predstavnik tajne službe Anthony Guglielmi.

Ameriške televizije na podlagi neimenovanih policijskih virov poročajo, da je bil atentator, ki so ga pokončali pripadniki tajne službe, mlajši moški, star okrog 20 let. Streljal je s strehe poslopja blizu zborovanja in izven zavarovanega območja.

Krogla je Trumpa zadela v uho, odpeljali so ga v bolnišnico. Njegova kampanja pa je nato sporočila, da je z njim vse v redu.

V atentatih ubiti štirje ameriški predsedniki

V zgodovini ZDA so atentatorji ubili že štiri predsednike: Abrahama Lincolna, Jamesa Garfielda, Williama McKinleya in Johna Kennedyja. Obstrelili pa so jih še več, med njimi marca 1981 republikanskega predsednika Ronalda Reagana in oktobra 1912 Theodorja Roosevelta, ki je na zborovanju sam povedal: »Prijatelji, prosim vas, bodite tiho, kolikor le morete. Ne vem, če docela razumete, a sem bil pravkar ustreljen!«

Trump, ki ta čas sicer ni predsednik ZDA, a je bil do leta 2021 in želi biti spet, je med odhajanjem z odra dvignil pest in dejal »Borite se!« (Fight!).