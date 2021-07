Včeraj v Sloveniji 84 novih okužb

9.56 Včeraj v Sloveniji potrdili še 84 novih okužb

Možnost za pojav Guillain-Barrejevega sindroma po cepljenju s cepivom Johnson & Johnson so sicer zelo majhne, je sporočila FDA. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Včerajšnji ponedeljek je slovenski statistiki okužb z novim koronavirusom prinesel še 84 novih. Opravili so 1.846 testov po metodi PCR in 25.531 hitrih antigenskih. Tedensko povprečje novih okužb se je povzpelo na 60,9.Minuli teden je v Sloveniji znova začelo naraščati število okužb z novim koronavirusom. Potrdili so 390 novih primerov, kar je skoraj dvakrat toliko kot v tednu prej. Ob koncu tedna so v bolnišnicah zdravili še 41 bolnikov s covidom-19, od tega deset na oddelkih za intenzivno nego. Umrlo je pet bolnikov s covidom-19.Španski regiji Katalonija in Valencija sta v ponedeljek sprejeli nove ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirus. V Kataloniji bodo med drugim druženje na javnih in zasebnih površinah omejili na deset ljudi. Valencija medtem znova uvaja policijsko uro v več mestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Podatki so več kot zaskrbljujoči, v resnici so zelo, zelo slabi,« je v ponedeljek povedal katalonski minister za zdravje. V Kataloniji bodo poleg druženja omejili tudi delovanje lokalov, saj se morajo vse javne aktivnosti končati malo po polnoči. Valencija uvaja policijsko uro med 1. in 6. uro zjutraj v 32 mestih, med drugim v prestolnici Valencia, ter omejuje druženja na šest ljudi.Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je včeraj izdala novo opozorilo o neželenih učinkih cepiva Johnson & Johnson, in sicer o povečanem tveganju za razvoj redke nevrološke motnje v šestih tednih po cepljenju. Možnost za pojav Guillain-Barrejevega sindroma (GBS) po cepljenju so sicer zelo majhne, je sporočila FDA. Kot je opozorila, pa naj tisti, ki so bili cepljeni s cepivom Johnson & Johnson, poiščejo zdravniško pomoč, če čutijo oslabelost mišic, mravljince, se težko premikajo ali imajo težave z mimiko.V ZDA je bilo s cepivom Johnson Johnson cepljenih okoli 12,8 milijona ljudi, doslej so prijavili 100 primerov pojava omenjenega sindroma, ki povzroči oslabelost mišic ali celo paralizo, kar pa ne traja dolgo. Imunski sistem napada mielinsko ovojnico živcev, kar se kaže kot oslabelost, mravljinčenje ali omrtvičenost okončin, pogost simptom je prizadetost obraznih mišic. Tisti, ki so poročali o sindromu, so večinoma moški, starejši od 50 let. Večino so hospitalizirali, ena oseba pa je umrla.