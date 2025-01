Fico po zaustavitvi tranzita ruskega plina čez Ukrajino grozi z ukrepi

Slovaški premier Robert Fico je v četrtek dejal, da bi lahko njegova vlada omejila pomoč ukrajinskim beguncem, zagrozil je tudi s prekinitvijo dobav elektrike Ukrajini. Njegove grožnje sledijo zaustavitvi tranzita ruskega plina v Evropo čez Ukrajino po izteku sporazuma z rusko družbo Gazprom, ki ga Kijev zaradi ruske invazije noče podaljšati.

Zaradi zaustavitve tranzita ruskega plina v Evropo čez Ukrajino, ki posledično vpliva tudi na več drugih držav, naj bi Slovaška po besedah premiera Fica na leto izgubila do 500 milijonov evrov prihodkov z naslova tranzitnih pristojbin, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Na Rusijo to tako rekoč nima vpliva. Od te odločitve bodo zaradi povečanega izvoza plina v Evropo imele koristi le ZDA,« je v videoposnetku na družbenem omrežju facebook zatrdil Fico, ki je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil sabotaže.

FOTO: Tomas Benedikovic/AFP

Slovaška bo zahtevala odškodnino

Napovedal je, da bo Slovaška zahtevala odškodnino, o morebitnih ukrepih pa se bodo posvetovali tudi z Brusljem.

Ukrajina je sicer že dlje časa poudarjala, da pogodbe o tranzitu plina zaradi ruske invazije ne namerava podaljšati, zaradi česar so se lahko evropske države na ta scenarij pripravile. Da je EU pripravljena na takšen razvoj dogodkov, so v sredo ob izteku sporazuma potrdili tudi v evropski komisiji.

Komisija je nato v četrtek na izrednem sestanku koordinacijske skupine za plin skupaj s članicami iz Srednje in Vzhodne Evrope ugotovila, da ni nobenih težav pri preskrbi s plinom, ki so jo zagotovili po alternativnih poteh prek Nemčije in Italije ter s črpanjem iz skladišč. »Komisija spremlja stanje in komunicira z državami članicami in udeleženci na trgu, da bi zagotovila zanesljivost preskrbe najbolj prizadetih članic in preprečila špekulacije,« so še sporočili.

Leta 2021, leto pred začetkom ruske agresije v Ukrajini, je ruski plin predstavljal več kot 40 odstotkov uvoza plina v EU. Zaradi ruske invazije na sosednjo državo je nato večina evropskih držav zmanjšala svojo odvisnost od ruskega plina – ta je tako lani predstavljal manj kot deset odstotkov uvoza plina v EU.

Več držav pa se je – v glavnem zaradi geografskih in političnih razlogov – še vedno zanašalo na ruski plin, med njimi tudi Slovaška. Fico pri tem ohranja stike z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom in se je konec decembra ponudil za gostitelja morebitnih pogovorov med Moskvo in Kijevom o končanju vojne v Ukrajini.