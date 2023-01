Filipović ob višjih cenah zaradi uvedbe evra na Hrvaškem zagrozil trgovcem

Hrvaški gospodarski minister Davor Filipović se je zaradi zviševanja cen ob uvedbi evra danes sestal s predstavniki trgovskih združenj in direktorji trgovskih verig na Hrvaškem. Trgovce je opozoril, da uvedba evra ne sme biti vzrok za dražje izdelke in storitve ter da ima vlada na voljo vrsto ukrepov, tudi črne liste in zamrznitev cen.

»Trgovske verige iz meseca v mesec zvišujejo cene. Zdaj, ko smo uvedli evro, višajo cene in poskušajo prevarati hrvaške državljane. Tega jim ne bomo dopustili,« je po sestanku s trgovci po poročanju hrvaške nacionalne televizije HRT dejal Filipović.

Pojasnil je, da so s predstavniki trgovskih verig govorili o nenehni rasti cen hrane in brezalkoholnih pijač. Ta po njegovi oceni najbolj vpliva tudi na visoko inflacijo, ki trenutno znaša 13,5 odstotka.

»Če za primer pogledate september, smo omejili cene devetih osnovnih živil. Lahko ste slišali trgovce, kako bodo propadli in kako bo to privedlo pomanjkanja, a se ni zgodilo nič od tega. Kar sedem od teh devetih izdelkov ima danes nižjo ceno od maksimalne. Zaradi konkurence so se cene spustile,« je poudaril minister. Po njegovem mnenju je to jasen pokazatelj, da je še prostor za nižanje cen, ne pa za njihovo nenehno dvigovanje.

Filipović je napovedal, da nikomur, ki bo prehod na evro poskušal izkoristiti za dvigovanje cen, tega ne bodo dopustili. »Zavarovali bomo državljane,« je dejal in dodal, da ima vlada za to različne mehanizme. »Vse je na mizi, od črnih list do zamrznitve cen širokega spektra izdelkov. Popolnoma vse,« je opozoril.

Trgovci so bili po sestanku z ministrom nezadovoljni in so hitro odšli, še poroča HRT.

Predsednik združenja trgovin pri Hrvaški zvezi delodajalcev (HUP) Martin Evačić pa je zagotovil, da trgovci niso zviševali cen, ampak da so jih zaokroževali po pravilih zaokroževanja. »Danes berem po portalih, da so cene storitev dvignili frizerji, da je kava dva evra, ampak res ne vidim, kakšno zvezo ima to s trgovci,« je še poudaril Evačić.

Na podražitve že od ponedeljka, ko je bil na Hrvaškem delovni dan, opozarjajo tako hrvaški mediji kot državljani prek družabnih omrežij ter v trgovinah, pekarnah in lokalih. Najbolj so Hrvate ob uvedbi evra zmotile cene pekarskih izdelkov, kave in različnih storitev, nekatere pa tudi podražitve parkirnin, čeprav so te zaradi zaokroževanja cen višje kvečjemu za nekaj lip ali manj kot cent.

Zaradi podražitev se je s pristojnimi ministri in predstavniki davčne in carinske uprave ter državnega inšpektorata v ponedeljek sestal hrvaški premier Andrej Plenković. Z njimi je govoril o nadaljnjih aktivnostih za zavarovanje potrošnikov pred nepravičnim dvigovanjem cen, je sporočil na twitterju in pri tem še enkrat opozoril, da uvedba evra ne sme biti vzrok za dvig cen blaga in storitev.