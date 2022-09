Film je stvaren, stvarnost pa ga samo posnema

V nadaljevanju preberite:

»Poskušam spremeniti svet,« je Jean-Luc Godard dejal ameriškemu teoretiku medijskih umetnosti Glenu Youngbloodu med enim od njunih srečanj. Ni pogosto dajal intervjujev. Ob neki priložnosti je povedal, da se je bal, kako se bo pogovarjal z ljudmi, ko pa je vedno prepletal film in življenje … ko je, bolje povedano, »zame življenje samo del filma«.

Ta teden je Godard umrl tako, kot je živel. »Film mora imeti začetek, sredino in konec,« je govoril, »vendar ni nujno, da to vedno poteka po tem vrstnem redu.« In tako je veliki umetnik 13. septembra v švicarskem mestu Rolleju postavil konec na začetek, začetek na sredino in sredino na konec bogate ustvarjalnosti, v kateri je bilo njegovo glavno geslo: »Dajmo, naredimo to, kar se mora narediti.« Star nekaj manj kot 92 let, obremenjen z različnimi boleznimi, ki so ga omejevale skoraj glede vsega, se je odločil za asistirani samomor, ki ga v Švici, kjer je živel največji del življenja, dopušča zakon.