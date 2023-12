Deset mrtvih v streljanju na Karlovi univerzi v Pragi

Oborožen moški je danes na filozofski fakulteti Karlove univerze v središču češke prestolnice ubil deset ljudi, ranil pa več kot 30, preden ga je ubila policija, je sporočila praška reševalna služba.

Notranji minister Vit Rakušan je za češko televizijo ČT potrdil, da je policija strelca ubila in da javnost ni več ogrožena. Kljub temu je pozval prebivalce, naj upoštevajo navodila policije. Minister je po poročilih o streljanju takoj odšel na kraj dogodka v središču Prage, poročajo tuje tiskovne agencije.

Motiv napada še ni znan.

Češki premier Petr Fiala je zaradi dogodka odpovedal vse načrtovane obveznosti. Češki predsednik Petr Pavel je izrazil šokiranost zaradi dogodka.

Reševalna in policijska vozila v bližini Karlove univerze. FOTO: John Macdougall/Afp

Češka komercialna televizija Nova TV je poročala o eksploziji in strelcu na strehi fakultetne stavbe v starem delu Prage.

Targ Patience, britansko-avstralski državljan, ki živi v stanovanju blizu prizorišča streljanja, je za BBC povedal, da je slišal številne strele. »Pogledal sem s svojega balkona in videl prihod policije. Policisti so imeli težave z odvračanjem ljudi, ki so hoteli priti na prizorišče incidenta,« je dejal.

Češka komercialna televizija Nova TV je poročala o eksploziji in strelcu na strehi univerzitetne stavbe v starem delu Prage. FOTO: Michal Cizek/AFP

Verodostojne fotografije prikazujejo ljudi, ki so se pred strelcem, ki je bil na strehi univerze, poskrili na ozek rob fasade univerzitetne stavbe, več nadstropij visoko.

Policija je zaprla celotno območje okoli trga Jana Palacha, ustavila promet ter preusmerila tramvaje in avtobuse. FOTO: Michal Cizek/AFP

Policija je zaprla celotno območje okoli trga Jana Palacha, ustavila promet ter preusmerila tramvaje in avtobuse. Po izjavah študentov so bili ljudje zaklenjeni v predavalnice ali knjižnico in so jih menda nato evakuirali skozi eno od učilnic.

Zaposleni na univerzi so, kot poroča Reuters, prejeli sporočilo, naj se ne premikajo in naj zaklenejo vrata. »Ne premikajte se, ne hodite nikamor, če ste v pisarnah, jih zaklenite in pred vrata postavite pohištvo, ugasnite luči,« piše v sporočilu, ki so ga prejeli zaposleni in s katerim so se seznanili na Reutersu.