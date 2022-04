Finlandizacija je po novem hiter vstop v Nato

V nadaljevanju preberite:

Z začetkom razprave o članstvu v Natu v parlamentu v Helsinkih je proces pridruževanja Finske severnoatlantskemu zavezništvu čedalje bolj oprijemljiv. To bi bil eden od velikih premikov v evropski varnostni arhitekturi. Ker Finska izpolnjuje pogoje za članstvo in ima sodobno, po Natovih standardih opremljeno vojsko z 900.000 rezervisti, bi bil postopek kratek.

Na Finskem, ki ima 1300 kilometrov meje z Rusijo in boleče zgodovinske izkušnje (zimska vojna s Sovjetsko zvezo v letih 1939 in 1940), ima članstvo v Natu v novih okoliščinah široko politično in javnomnenjsko podporo.Z nordijskim vstopanjem v zavezništvo se nadaljuje obraten trend od želja Vladimirja Putina, ki zahteva manj Nata blizu Rusije.