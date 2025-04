Zgodba enega dečka odseva trpljenje vsega naroda

Nagrado World Press Photo je prejel portret devetletnega Palestinca Mahmouda Ajjoura, ki je v izraelskem napadu na Gazo marca lani izgubil obe roki.

Mahmoud je med begom pred izraelskim napadom obstal za par trenutkov, da bi počakal družino, ko je eksplodiralo. Dečka so po dogodku, ki ga je za vselej zaznamoval, skupaj z družino premestili v Katar, kjer se uči živeti samo z uporabo nog. Po poročanju njegovih staršev lahko z nogami piše in riše, še vedno pa potrebuje pomoč družinskih članov pri hranjenju in oblačenju.

Fotografijo je za New York Times posnela fotografinja Samar Abu Elouf. Trenutno živi v Dohi v istem bloku kot Mahmoud, kamor se je preselila po tem, ko je decembra 2023 zaradi izraelskih napadov zapustila Gazo. Fotografinja je dejala, da je za nagrado zelo hvaležna, a da »živimo v pretežkih časih, da bi jo ta nagrada osrečila«.

Zmagovalna fotografija FOTO: Samar Abu Elouf/AP

»Grozljivo je bilo poslušati Mahmoudovo mamo razlagati o posledicah napada, v katerem je njen otrok izgubil roke. Prva stvar, ki jo je Mahmoud vprašal po amputaciji, je bila, kako bo zdaj lahko objel svojo mater,« je povedala Samar Abu Elouf.

»Ta fotografija razkriva zgodbo enega fanta, a v njej odmeva zgodba vojne, katere sledi bodo čutile še prihodnje generacije,« pa je povedala izvršna direktorica World Press Photo Joumana El Zein Khoury.

Izrael je Gazo napadel po tem, ko je 7. oktobra 2023 Hamas vdrl na jug Izraela in ubil več kot 1200 ljudi. Palestinsko ministrstvo za zdravje trdi, da je bilo od začetka izraelske agresije ubitih več kot 51.000 Palestincev, več kot 116.000 jih je bilo ranjenih.

Portret Mahmouda odseva posledice izraelske agresije, ki je prizadela tako odrasle kakor tudi otroke. Po podatkih Unicefa je Gaza območje z največjim številom mladoletnih amputirancev na prebivalca, po januarski oceni je bilo od oktobra 2023 opravljenih od 3000 do 4000 amputacij udov mladoletnikov.

Pereči svetovni problemi so skupni imenovalec finalistov

Na 68. fotografsko tekmovanje World Press Photo je 3778 fotografov iz 141 držav prijavilo 59.320 fotografij. Razstava izbranih fotografij bo zdaj potovala na več kot 60 lokacij po svetu.

Na tekmovanju so razglasili tudi druga dva finalista, ki sta (prav tako) izpostavila pereči svetovni problematiki: podnebne spremembe in migracije. Fotografija Johna Moora prikazuje kitajske migrante, ki se grejejo po prečkanju meje med Ameriko in Mehiko. V finale se je uvrstil tudi Musuk Nolte s fotografijo mladeniča, ki nosi hrano čez izsušeno reko v Braziliji.

Fotografija kitajskih migrantov, ki se grejejo po prečkanju meje med Ameriko in Mehiko. FOTO: John Moore/AP