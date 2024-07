Fotografije dneva (1. 7.)

Galerija

Moški sedi na avtomobilu pred voliščem v Nouakchottu. Mavretanijci so šli preteklo soboto na volišča, kjer so odločali, ali bodo ponovno izvolili predsednika Mohameda Ould Cheikha El Ghazouanija na čelo obsežne puščavske države, ki velja za oporišče relativne stabilnosti v nestabilnem Sahelu. Približno 1,9 milijona registriranih volivcev bo izbiralo med sedmimi kandidati, ki se potegujejo za vodenje zahodnoafriške države, ki se je v veliki meri uprla valu džihadizma v regiji in naj bi postala proizvajalka plina. Foto: John Wessels/Afp