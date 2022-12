Fotografije dneva (12. 12.)

Odpri galerijo

Aktivisti so se zbrali na Place Des Arts v Montrealu po demonstracijah proti konferenci ZN o biotski raznovrstnosti (COP15) pred pohodom za biotsko raznovrstnost za človekove pravice. Pohod se je udeležilo približno 3500 ljudi. Udeležile so se ga številne avtohtone skupnosti, nevladne organizacije in mladinske skupine. Pohod je potekal brez incidentov. Foto: Andrej Ivanov/Afp