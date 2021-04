Fotografije dneva (12. 4.)

Odpri galerijo

Poglavar vasi Yakel Albi in člani njegove družine, ki živijo na oddaljeni otoški državi Vanuatu v južnem Tihem oceanu, drži portret britanskega princa Filipa, vojvode Edinburškega, ki so ga častili kot živega boga. 99-letni Princ Filip, soprog kraljice Elizabete II. je v petek umrl. Poročena sta bila več kot 73 let, imela sta štiri otroke, deset vnukov in devet pravnukov. FOTO: Dan Mcgarry/Afp