Fotografije dneva (13. 5.)

V kenijskem okrožju Samburu skupina žensk Samburu izdeluje tradicionalne okraske in nakit iz perlic. Izdelke iz korald bodo prodajale na lokalnem in mednarodnem trgu in tako ustvarile donosen prihodek za pastirske družine Samburu, ki so zaradi podnebnih anomalij in slabšanja stanja pašnikov v Keniji izgubile dve tretjini živali.V zadnjih 30 letih je Kenija izgubila skoraj 70 % prostoživečih živali. Foto: Luis Tato/Afp