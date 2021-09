Fotografije dneva (14. 9.)

Odpri galerijo

Portret ameriške manekenke Hunter Schafer na modnem dogodku Met Gala v newyorškem muzeju umetnosti Metropolitan. Letošnji Met Gala je imel izrazito mladosten pečat, saj so ga gostili pevka Billie Eilish, igralec Timothee Chalamet, pesnica Amanda Gorman in teniška zvezdnica Naomi Osaka, od katerih noben ni starejši od 25 let. Tema leta 2021 je »In America: A Lexicon of Fashion«. FOTO: Angela Weiss/Afp