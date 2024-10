Fotografije dneva (16. 10.)

Galerija

Victorijini angelčki so se vrnili na modno brv, tokratna modna revija pa ni nikogar pustila ravnodušnega. Modna znamka Victoria's Secret je poskrbela za pravi spektakel, saj so se po šestih letih premora po modni pisti sprehodile najbolj znane manekenke, ki so kdaj sodelovale s podjetjem, manjkala pa ni niti Tyra Banks, ki je to prestižno perilo v javnosti zadnjič nosila pred 19 leti. Foto: Angela Weiss/Afp