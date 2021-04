Fotografije dneva (16. 4.)

Odpri galerijo

Pogled na 3D natisnjeno digitalno natančno kopijo Michelangelovega kipa mladega bojevnika Davida, narejenega iz akrilne smole, prekrite z marmornatim prahom v delavnici v Firencah. Kip bo predstavljal Italijo na prihajajočem sejmu Expo 2021 v Dubaju. Za duplikat 17-metrskega šesttonskega marmornatega kipa, ki stoji v Galleria dell ’Accademia v Firencah, je bila potrebna ekipa umetnostnih zgodovinarjev, tehnikov in inženirjev, pa tudi najsodobnejša tehnologija, kot so digitalno skeniranje, laserji in eden največjih svetovnih 3D tiskalnikov. Cilj tega projekta, ki ga podpira Galleria dell’Accademia, je predstaviti prednosti uporabe 3D tiskanja v umetnosti. FOTO: Carlo Bressan/Afp