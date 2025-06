Fotografije dneva (16. 6.)

Galerija

Več deset tisoč protestnikov se je v soboto po vseh ZDA zbralo proti Donaldu Trumpu pred veliko vojaško parado na trumpov 79. rojstni dan, medtem ko je uboj demokratskega zakonodajalca poudaril globoke delitve v ameriški politiki. Demonstranti proti Trumpu so se podali na ulice v New Yorku, LA-ju, Chicagu, Philadelphiji, Houstonu, Atlanti in več sto drugih mestih po ZDA, da bi obsodili Trumpovo diktatorsko objestnost. Foto: Etienne Laurent/Afp