Fotografije dneva (13. 6.)

Galerija

Jaguar počiva na travi v društvu Mata Ciliar, organizaciji za ohranjanje biotske raznovrstnosti v brazilski zvezni državi Sao Paulo. 25 pum in 10 jaguarjev trenutno okreva v brazilskem centru za ohranjanje neotropskih mačk v Mata Ciliar, ki je velik kot 40 nogometnih igrišč in kjer rehabilitirajo tudi opice, divje pse, volkove, ocelote in druge regionalne živali. Foto: Nelson Almeida/Afp Foto Nelson Almeida Afp