Fotografije dneva (12. 6.)

Galerija

Policisti streljajo z gumijastimi naboji na moškega, ki je vrgel pločevinko na protestu proti zveznim operacijam priseljevanja v bližini mestne hiše v Los Angelesu. Protesti proti ostri politiki priseljevanja Donalda Trumpa so se 11. junija razširili po ZDA kljub vojaško podprtemu zatrtju v Los Angelesu in grožnjam desničarskega predsednika, da bo uporabil težko silo. V LA-ju, kjer so se nemiri začeli 6. junija, je bila nočna policijska ura, katere namen je bil preprečiti vstop ljudi v središče mesta, večinoma učinkovita, saj je policija aretirala le okoli 25 ljudi. Foto: Ronaldo Schemidt/Afp