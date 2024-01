Fotografije dneva (17. 1.)

Odpri galerijo

Veterinarji in člani ekipe kenijske službe za divje živali (KWS) poskušajo nosoroga potegniti iz vode. Načrti za premestitev 21 nosorogov v rezervat Loisaba na severu Kenije so se uradno začeli 16. januarja 2024. Živali bodo prestavljene iz različnih prenatrpanih rezervatov, da bi nadzorovali populacijo, vendar se je operacija zaradi tehničnih razlogov začela neuspešno in jo je bilo treba prestaviti. Po zaključku bo ta operacija ena največjih selitev nosorogov v zgodovini Kenije. Foto: Luis Tato/Afp