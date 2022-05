Fotografije dneva (17. 5.)

Odpri galerijo

Mariam Ali hrani svojega podhranjenega sina Alija na oddelku za kritično bolne v bolnišnici v Čadu. Povečanje števila primerov podhranjenosti je posledica več dejavnikov. Covid-19 je povzročil dvig cen, kmetijska proizvodnja v zadnjem letu je bila slabša kot v zadnjih petih letih, zdaj pa se zaradi vojne v Ukrajini hitro zvišujejo cene osnovnih živil. Enota ima zmogljivosti za 60 bolnikov, vendar jih sprejema 100, saj število primerov še naprej narašča. Normalno je največ primerov podhranjenosti julija in avgusta, zato se bojijo, da bo enota do takrat popolnoma preobremenjena, saj so zmogljivosti že presežene, pravi vodja operativne podpore iz nevladne organizacije ALIMA, ki jo financira EU. Foto Andrew Caballero-reynolds Afp