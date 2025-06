Fotografije dneva (17. 6.)

Galerija

Palestinci, ki so bili ranjeni v današnjem izraelskem napadu v bližini centra za pomoč, kjer so razdeljevali hrano, čakajo na oskrbo v bolnišnici Nasser v Khan Yunisu na jugu Gaze. Izraelske sile so ubile najmanj 47 ljudi in jih več kot 200 ranile, ko se je na tisoče Palestincev zjutraj zbralo v centru za pomoč, da bi dobili moko. Izraelska brezpilotna letala so streljala na Palestince, nekaj minut pozneje pa so izraelski tanki izstrelili več nabojev, zaradi česar je bilo veliko število ljudi ranjenih. Foto: Afp