Fritz je dobil veliko nagrado, št. 1 uspel zasuk

Američan Taylor Fritz in Belorusinja Arina Sabalenka sta si kot prva zagotovila nastop v polfinalu teniškega turnirja v Wimbledonu, pridružil se jima je še Carlos Alcaraz, ki je ugnal Camerona Norrieja. Fritz, peti igralec sveta, je po dveh urah in 26 minutah premagal Rusa Karena Hačanova s 6:3, 4:6, 1:6, 7:6. Sabalenka je s 4:6, 6:2 in 6:4 izločila Nemko Lauro Siegemund.

Fritz bo v svojem prvem wimbledonskem polfinalu igral z Alcarazom, ki je s 3:0 (6:2, 6:3, 6:3) v nizih odpravil Norrieja. Fritz, lani finalist odprtega prvenstva ZDA je drugič v karieri prišel do polfinala turnirjev velike četverice. Oba dosedanja dvoboja z Alcarazom je izgubil.

FOTO:; Henry Nicholls/AFP

Fritz je potrdil dobro formo na travi z nedavnima zmagama v Stuttgartu in Eastbournu. V prvem nizu je povedel s 3:0 in prednost zadržal. V drugem nizu mu je uspel preobrat ob koncu. Tretji niz je zanesljivo dobil Hačanov. Četrti niz je bil izenačen, odločila je podaljšana igra, ki jo je s potrpežljivostjo in srečo dobil Američan.

Sabalenka je za zmago potrebovala dve uri in 56 minut. Siegemund je v prvem nizu povedla s 3:0 in 5:2, kar ji je prineslo vodstvo. V drugem nizu je Belorusinja povedla z 2:0, nato pa dobila še štiri zaporedne igre za izenačenje. Tretji niz je bil izenačen. Nemka je vodila s 5:3, a Sabalenka je dobila zadnje tri igre.

V drugem polfinalu je Amanda Anisimova s 6:1 in 7:6 odpravila Anastasio Pavljučenkovo.

Wimbledon, grand slam (52,3 milijona evrov), četrtfinale:

Taylor Fritz (ZDA/5) - Karen Hačanov (Rus/17) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4);

Carlos Alcarfaz (Špa/2) - Cameron Norrie (ZDA) 6:2, 6:3; 6:3;

Arina Sabalenka (Blr/1) - Laura Siegemund (Nem) 4:6, 6:2, 6:4;

Amanda Anisimova (ZDA/13) - Anastasia Pavljučenkova (Rus) 6:1, 7:6 (9).