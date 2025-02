Fotografije dneva (18. 2.)

Galerija

Covenant Odedele študent medicine, sedi v tuk-tuku v Ibadanu. Agencija AFP je spoznala šest afriških študentov generacije Z, ki so pokazali realistični optimizem in močno željo po preoblikovanju svojih držav. Ti študenti urbanizma, okolja, medicine in biologije, združujejo svoj študij z močno politično zavzetostjo in so daleč od stereotipov o egocentrični generaciji, odrezani od realnosti. Ekipi AFP so dovolili, da 24 ur spremlja njihovo vsakdanje življenje. Foto: Olympia De Maismont/Afp