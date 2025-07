Ameriška izjemnost na preizkušnji

Zgodovinske besede iz ameriške deklaracije neodvisnosti o samoumevnih resnicah, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki in da jih je Stvarnik obdaril z neodtujljivimi resnicami kot življenje, svoboda in iskanje sreče, so po 4. juliju 1776 navdahnile nešteta osvobodilna gibanja. V letu pred 250. obletnico odcepitve od britanske krone pa še bolj nepomirljivo razdeljujejo Američane s posledicami za ves svet.

K temu bo nedvomno prispeval t.i. en sam veliki čudoviti zakon, ki ga je za letošnji četrti julij predsedniku Donaldu Trumpu podaril republikanski del kongresa. Tudi dvomeči konservativci so na koncu soglašali z nižanji davkov, sredstvi za masivni izgon nezakonitih priseljencev, pogojevanjem socialnih pravic kot zdravstveno zavarovanje za reveže z delom ter večjimi dodatki za otroke. Trump zagotavlja, da bo z novim dolgom in gigantskim starim opravil zagon domačega gospodarstva in res se vsaj za zdaj niso uresničile napovedi kritikov, ki so že v kazenskih carinah za druge države videli apokalipso.

ZDA, ki so že bojevale krvavo državljansko vojno, pa ostajajo globoko razdeljene. Newyorški milijarder je pridobil delavski razred, jezen zaradi opustošenja tradicionalnih industrijskih središč z globalizacijo po kitajskem kopitu, velik del levice pa še naprej hrepeni po boju proti za pravice rasnih, spolnih in drugih manjšin iz časa demokratskega predsednika Joeja Bidna.

Ameriški komunist Jay Lovestone je v začetku dvajsetega stoletja zatrjeval, da je ameriški kapitalizem izjema od univerzalnih zakonov marksizma, zaradi česar je Josif Visarijonovič Stalin skoval posmehljivi termin ameriška izjemnost. V nasprotju s francosko revolucijo, ki je sledila ameriški, je ameriška ideja svobode vendarle veljala za pragmatično. Globoki razkoli na skrajno levico in nacionalistično desnico, ki pretresajo Američane, pa na prvi pogled dajejo prav sovjetskemu diktatorju, da Amerika ni izjemna, da se mora tudi sama spopadati z notranjimi demoni. Ti že spreminjajo vlogo zahodne velesile v svetu. Pod Trumpom se vse meri po ameriškem kopitu, kar je zaradi slabih izkušenj iz novejše zgodovine mogoče razumeti. Če bo republikanski predsednik pozabil na mehko moč, ki je tudi opredeljevala zadnje ameriško stoletje, pa se bo v grobu krohotal Stalin.