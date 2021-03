Fotografije dneva (19. 3.)

Odpri galerijo

Tako kot številna druga prizorišča nočnega življenja v New Yorku je klub Cumming marca 2020 zaprl svoja vrata zaradi pandemije, vendar je večji del leta še naprej gostil kabaretne in komične predstave, ki so jih prenašali v živo preko spleta. Prizorišče je znova uvedlo prireditve na prostem konec decembra 2020. Tokrat si je moč ogledati predstavo z naslovom Pandemic Burlesque. FOTO: Angela Weiss/Afp