Fotografije dneva (2. 10.)

Galerija

Brazilijo pesti huda suša, zaradi katere so močno upadle ogromne amazonske reke. Več ladij je nasedlo, poginjajo rečni delfini, ogroženi pa so tudi prebivalci, za katere so te reke vir življenja. Ogromni pritoki, ki napajajo največjo reko na planetu, mogočno Amazonko, so zaradi hude suše, ki pesti Brazilijo, upadli na rekordno nizko raven. Foto: Michael Dantas/Afp