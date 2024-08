Fotografije dneva (21. 8.)

Galerija

Mamata Banerjee, glavna ministrica indijske zvezne države Zahodna Bengalija, se udeležila protestnega shoda, na katerem obsoja posilstvo in umor zdravnice v prestolnici zvezne države Kalkuta. V začetku tega meseca so v državni bolnišnici v Kalkuti našli pretepeno in okrvavljeno truplo 31-letne zdravnice, kar je sprožilo ogorčenje. Zdravstveno osebje v Indiji je po brutalnem posilstvu in umoru zdravnice stažistke začelo množično 24-urno stavko. Več kot milijon zdravnikov v državi že nekaj dni opravlja le nujne storitve. Foto: Dibyangshu Sarkar/Afp