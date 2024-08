Fotografije dneva (19. 8.)

Galerija

Reševalci pomagajo ženski, saj je omedlela pred porušeno hišo svojega sorodnika, ki je umrl po napadu v mestu Bilopilja v severovzhodni ukrajinski regiji Sumy, blizu ruske meje. Ukrajinske sile so uničile strateško pomemben most prek reke Sejm. Rusija zatrjuje, da je Ukrajina pri tem uporabila ameriško orožje, očita pa ji tudi, da je bilo v napadu ubitih več prostovoljcev, ki so pomagali pri evakuaciji. Foto: Genya Savilov/Afp