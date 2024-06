Fotografije dneva (26. 6.)

Galerija

Protestniki nosijo ranjenega moškega pred kenijskim parlamentom med vsenacionalno stavko v znak protesta proti povišanju davkov in zakonu o financah v središču Nairobija, Med torkovimi protesti proti predlaganemu davčnemu zakonu je po navedbah združenja kenijskih zdravnikov v Nairobiju umrlo najmanj 13 ljudi, še več deset je ranjenih. Protestniki so prebili policijske barikade in vdrli v parlament, kjer so povzročili uničenje. Kenijski obrambni minister Aden Bare je v odziv na izgrede na ulice v pomoč policiji poslal vojsko, predsednik Ruto pa je napovedal, da oblasti ne bodo tolerirale nasilja in brezvladja. Foto: Luis Tato/Afp