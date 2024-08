Fotografije dneva (27. 8.)

Galerija

Zaposleni v pravosodju so v Guadalajari uprizorili predstavo med protestom proti reformi pravosodja, ki jo je predlagala mehiška vlada. Delavci sodne veje oblasti, sodniki in magistrati so po vsej državi protestirali proti sporni ustavni reformi, s katero želi levičarska vlada doseči, da bi bili izvoljeni z ljudskim glasovanjem. Foto: Ulises Ruiz/Afp