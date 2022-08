Fotografije dneva (29. 8.)

Odpri galerijo

Stanovanjska soseska na obrobju New Delhija je zajeta v prah, potem ko so mestne oblasti z nadzorovano eksplozijo porušile 100 metrov visoka nezakonito zgrajena stanovanjska stolpa »Twin Towers«. To je bil redek ukrep zoper gradbenike, ki se izmikajo in goljufajo nič hudega sluteče kupce stanovanj. Foto: Sajjad Hussain Afp