Fotografije dneva (25. 8.)

V Hongkongu osebe v kostumih sodelujejo na predstavitvi prenovljenega tramvaja Peak Tram. Projekt je stal vrtoglavih 102 milijona dolarjev. Peak Tram je vzpenjača v Hongkongu, ki vozi turiste in prebivalce na višje ravni Hongkonga. Pot ponuja lep razgled na pristanišče in nebotičnike v Hongkongu. Deluje od leta 1888 in je bila prva vzpenjača v Aziji. Foto: Isaac Lawrence/Afp