Fotografije dneva (3. 2.)

Razseljena ženska nosi nekaj stvari, ki so jih našli na območju, kjer je nekoč stalo taborišče za notranje razseljene osebe (IDP) v Gomi, preden je bilo uničeno. Skupina M23, ki jo podpira Ruanda, se v z rudninami bogatem vzhodnem delu DR Konga pomika proti jugu. ZN so opozorili, da je bilo v manj kot tednu dni ubitih najmanj 700 ljudi. Skupina M23 je ta teden po intenzivnih bojih zavzela pomembno vzhodno trgovsko središče Gomo in obljubila, da bo prodrla vse do glavnega mesta DR Konga. Foto: Afp