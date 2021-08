Fotografije dneva (4. 8.)

Odpri galerijo

Turčija se še naprej bori z obsežnimi požari, ki uničujejo jugozahod države in so nebo obarvali rdeče. Turške oblasti so sporočile, da so pridržale domnevnega požigalca, preiskovalci pa še vedno poskušajo ugotoviti, kateri požari so bili podtaknjeni. Medtem se v majhni vasici Kacarlar, na jugu Turčije kmetje soočajo z apokaliptičnimi prizori. »Živali gorijo,« je povedal 56-letni prebivalec Muzeyyan Kacar. »Vse bo zgorelo. Naša zemlja, naše živali in naša hiša. Kaj vse še imamo?« FOTO: Yasin Akgul/Afp