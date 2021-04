Fotografije dneva (7. 4.)

Odpri galerijo

Anastasio Vasilyevo, članico zdravstvenega sindikata zavezništva zdravnikov in osebno zdravnico ruskega opozicijskega voditelja Navalnega, so policisti pridržali na vhodu v kazensko kolonijo N2, kamor je bil kremeljski kritik Aleksej Navalny premeščen. Tu bo odslužil dve leti in pol zapora zaradi kršitve pogojnega dopusta. Ruski sindikat zdravnikov je sporočil, da bo organiziral protest pred kazensko kolonijo v Pokrovu in zahteval ustrezno zdravstveno oskrbo za Navalnega. FOTO: Kirill Kudryavtsev/Afp