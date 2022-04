Fotografije dneva (7. 4.)

Odpri galerijo

Otroci gledajo risanko, medtem ko se odrasli zbirajo v zaklonišču v mestu Severodoneck, v ukrajinski regiji Donbas. Ruska vojska se je zdaj osredotočila na vzhod Ukrajine, ukrajinske oblasti v Lugansku in Donecku pa opozarjajo, da bi morali civilisti zapustiti območje, »dokler je še priložnost«. Obsežen ruski vojaški napad pričakujejo v prihodnjih dneh, ko bodo ruske enote, ki so se umaknilew iz okolice Kijeva, prišle v Donbas oziroma še dlje. Nato meni, da želi Moskva prevzeti nadzor nad celotno regijo Donbas na vzhodu Ukrajine, da bi ustvarila koridor iz Rusije do Krima. Foto: Fadel Senna/Afp