Fotografije dneva (7. 5.)

Galerija

29-letna Joyce Loote Lokonyi, ki so ji zaradi zapletov okužbe amputirali nogo, stoji pred svojim domom v vasi Kapokor. Miketom je glivična ali bakterijska okužba, ki vstopi v telo skozi katero koli odprto rano, pogosto tako majhno kot je vbod trna, in se sprva kaže kot komaj opazne izbokline pod kožo, nato pa počasi razjeda tkivo, mišice in kosti. Glivična okužba je endemična v tako imenovanem pasu miketomov, vključno s Somalijo, Sudanom, Jemnom in severno Kenijo, pri čemer obupno primanjkuje finančnih sredstev in raziskav. Foto: Luis Tato/Afp