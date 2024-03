Fotografije tedna

Odpri galerijo

Eksplozija rakete na nebu nad Kijevom med ruskim raketnim napadom na Ukrajino. Ruske sile so Ukrajino v četrtek ponoči napadle z okoli 90 raketami in 60 droni. V enem od teh napadov so bili uničeni daljnovodi, ki napajajo jedrsko elektrarno v Zaporožju, prav tako so napadalci zadeli jez največje hidroelektrarne na reki Dneper. Med ruskim napadom na jez na Dnepru v zaporoški regiji je izstrelek zadel trolejbus, pri čemer so umrli potniki. Foto: Gleb Garanich/Reuters