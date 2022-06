Francija ne več samo po meri Emmanuela Macrona

V nadaljevanju preberite:

Francozi so na parlamentarnih volitvah predsedniku Emmanuelu Macronu primazali zaušnico; tako je mogoče povzeti izide nedavnih volitev, ki so jih po dvokrožnem sistemu izpeljali minuli dve nedelji. Macronisti in somišljeniki, povezani v koalicijo Skupaj, so na koncu dobili samo relativno večino v narodni skupščini, kar prinaša novo dinamiko na politični sceni. Nič ne bo šlo več tako zlahka, kakor je zadnjih pet let gladko po svoji meri krojila Francijo vladajoča struja, z absolutno prevlado v spodnjem domu parlamenta.