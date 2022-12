Francija verjame v Ukrajino in njeno prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Danes je začela svoj obisk v Parizu Olena Zelenska, soproga ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Njena misija v Franciji je promovirati Ukrajino in ukrajinsko upiranje Rusiji ter pridobiti čim več denarja za fundacijo, ki jo vodi. V Francijo ni prišla sama, ampak z delegacijo, v kateri so od predsednika vlade do več ministrov, na primer za ekonomijo, infrastrukturo in energetiko. Prišla ni niti prvič, saj so jo Francozi gostili že junija 2019 in drugič aprila lani, je pa v Parizu prvič, odkar je izbruhnila ruska morija v Ukrajini.