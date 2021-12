Francoska navodila za uporabo Evropske unije

V nadaljevanju preberite:

Kaj ne bi bilo skorajšnje francosko predsedovanje svetu EU velikopotezno z ambicioznim zrenjem v prihodnost in lucidnim oziranjem v preteklost? Predsednik Emmanuel Macron je pred slabimi petimi leti vstopil v Elizejsko palačo kot velik Evropejec, odločen, da ob Franciji tesneje poveže tudi EU in jo na svetovnem parketu potisne naprej. Zato so v njegovi nedavni predstavitvi prioritet francoskega predsedovanja v prvi polovici prihodnjega leta odmevali poudarki iz septembra 2017, ko je na Sorboni predstavil lastno vizijo Evrope. Marsikaj je bilo že doseženo, še kaj se obeta v prihodnjih šestih mesecih.